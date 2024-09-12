«Трактор» выложил песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА с Кузнецовым

«Трактор» опубликовал песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА.

Челябинский клуб одержал победу над командой тренера Романа Ротенберга (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

После игры в телеграм-канале «Трактора » была опубликована песня Люси Чеботиной под названием «За бывшего».

Отметим, что Евгений Кузнецов , выступающий за СКА , является воспитанником «Трактора » и ранее играл за челябинский клуб до отъезда в НХЛ.