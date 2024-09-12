«Трактор» выложил песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА с Кузнецовым
«Трактор» опубликовал песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА.
Челябинский клуб одержал победу над командой тренера Романа Ротенберга (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После игры в телеграм-канале «Трактора» была опубликована песня Люси Чеботиной под названием «За бывшего».
Отметим, что Евгений Кузнецов, выступающий за СКА, является воспитанником «Трактора» и ранее играл за челябинский клуб до отъезда в НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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