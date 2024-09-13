Жамнов о 4:2 с «Динамо»: «Не судите первую тройку «Спартака» по одной игре. У нас еще длинный путь, ребята обретут уверенность, будут прогрессировать»
Красно-белые одержали победу со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Нам предстоит много работы, только четыре игры сыграли. Не судите первую тройку по одной игре. У нас еще длинный путь. Но надеюсь, что ребята обретут уверенность и будут прогрессировать в дальнейшем.
Как поддерживаем Голдобина? У нас хороший коллектив. Все ребята поддерживают, я видел реакцию лавки, когда он забил. Он все прекрасно понимает, но иногда слишком уходит в себя. Бывает. Что-то получается, что-то нет.
Нужна поддержка всех вместе. Можно ли на него давить? Вы у него спросите, я могу иногда надавить (смеется). Перестановки среди молодых защитников? Это ротация.
Я не обсуждаю, доволен я игроками или нет, это внутренняя кухня. У Вишневского небольшая травма. Доктора посмотрят, завтра будет понятно», – сказал Жамнов.
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