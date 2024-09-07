Жамнов об 1:2 с «Сочи»: «Не в тот хоккей мы хотели играть, у «Спартака» пошло много брака, ненужных передач – от этого такой результат»

Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от «Сочи» (1:2 Б)

– С чем связана такая проблема с реализацией большинства?

– Игра вообще не сложилась, не в тот хоккей мы хотели играть. У нас пошло очень много брака, как в меньшинстве, так и в игре пять на пять, было много ненужных передач. От этого и такой результат, – цитирует главного тренера «Спартака » «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Алексей Жамнов объяснил, почему Николай Голдобин не принял участие в матче с «Сочи ».

«У него микротравма, которую он получил в начале второго периода матча с ЦСКА. Просто решили, чтобы он пропустил игру, в дальнейшем будем смотреть.

На раскатке утром поняли, что он не сможет сыграть. Что касается его нынешней игры, то я все сказал о нем после предыдущего матча», – сказал Алексей Жамнов для ТАСС .