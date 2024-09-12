«Динамо» проиграло 3-й из четырех матчей сезона – «Спартаку». У Голдобина 1+2, у Морозова и Порядина – 1+1
«Спартак» обыграл «Динамо» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде игра отличилась вся первая тройка «Спартака»: Николай Голдобин забил на 28-й минуте, Иван Морозов – на 36-й, Павел Порядин – 39-й. Голдобин закончил матч с тремя (1+2) очками, Морозов и Порядин – с двумя (1+1).
Команда Алексея Кудашова проиграла три матча на старте сезона. Единственная победа – над «Северсталью».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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