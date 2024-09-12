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  • «Динамо» проиграло 3-й из четырех матчей сезона – «Спартаку». У Голдобина 1+2, у Морозова и Порядина – 1+1
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«Динамо» проиграло 3-й из четырех матчей сезона – «Спартаку». У Голдобина 1+2, у Морозова и Порядина – 1+1

«Спартак» обыграл «Динамо» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде игра отличилась вся первая тройка «Спартака»: Николай Голдобин забил на 28-й минуте, Иван Морозов – на 36-й, Павел Порядин – 39-й. Голдобин закончил матч с тремя (1+2) очками, Морозов и Порядин – с двумя (1+1).

Команда Алексея Кудашова проиграла три матча на старте сезона. Единственная победа – над «Северсталью».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoНиколай Голдобин
logoПавел Порядин
logoИван Морозов
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