«Динамо» проиграло 3-й из четырех матчей сезона – «Спартаку». У Голдобина 1+2, у Морозова и Порядина – 1+1

«Спартак» обыграл «Динамо» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде игра отличилась вся первая тройка «Спартака »: Николай Голдобин забил на 28-й минуте, Иван Морозов – на 36-й, Павел Порядин – 39-й. Голдобин закончил матч с тремя (1+2) очками, Морозов и Порядин – с двумя (1+1).

Команда Алексея Кудашова проиграла три матча на старте сезона. Единственная победа – над «Северсталью».