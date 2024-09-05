Алексей Жамнов: «Спартак» проиграл ЦСКА борьбу, движение во 2-м периоде. Поговорили в раздевалке – и команда сыграла так, как мы требовали»
Красно-белые выиграли со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Второй период матча – мы проиграли борьбу, движение, отдали инициативу сопернику.
Перед последним периодом поговорили с командой в раздевалке, обсудили нюансы. Надо отдать им должное, они сыграли так, как мы требовали. Даже поведя в счете, старались продолжать играть на атаку.
Что касается игры Николая Голдобина, то это первый матч сезона, он сам все понимает. Наша задача заключается в том, чтобы он вышел на свой уровень как можно быстрее. Мы понимаем, где его тройка может усилить свою игру, и игроки это понимают. Не сомневаюсь, что они будут действовать намного лучше.
Если оценивать игру Андрея Миронова, то ошибаются все. Он пришел в «Спартак» из другой системы, мы играем в другой хоккей. Ему нужно время на адаптацию. Для нас его переход – усиление. Не сомневаюсь, что он будет играть замечательно», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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