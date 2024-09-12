Кузнецов о 0:3 от «Трактора»: «У СКА КПД на ноль во втором матче подряд. Не хотелось бы искать отговорки, мне надо добавлять»

Евгений Кузнецов высказался о поражении СКА от «Трактора» (0:3).

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела второе подряд поражение в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Что вы скажете по матчу?

– Даже не знаю… Вроде атаковали‑атаковали, но КПД на ноль во втором матче подряд. Они терпели и забили, а мы отыграться не смогли.

Тяжелые два поражения. Надо переработать такие моменты. Через такие матчи и строится настоящий коллектив. Мы будем друг за друга. И думаю, что мы наладим игру.

– Как идет ваша акклиматизация, привыкание к лиге?

– Не хотелось бы искать какие‑то отговорки. Мне надо добавлять. Но что‑то пока ни туда, ни сюда. Вроде бы есть позитивные моменты, а какие‑то моменты, что раз‑раз, и период проходит незаметно, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов .