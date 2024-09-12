СКА не забивает два матча подряд – 0 голов с «Локомотивом» и «Трактором». У Кузнецова 1+0 за 4 игры

СКА не забивает 2 игры подряд, форвард команды Евгений Кузнецов – 3.

Сегодня команда Романа Ротенберга проиграла «Трактору » (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА не забивает две игры подряд. 9 сентября петербуржцы не смогли забить «Локомотиву» (0:2).

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не забивает три матча подряд. У него одно (1+0) очко в четырех матчах за команду.