СКА не забивает два матча подряд – 0 голов с «Локомотивом» и «Трактором». У Кузнецова 1+0 за 4 игры
СКА не забивает 2 игры подряд, форвард команды Евгений Кузнецов – 3.
Сегодня команда Романа Ротенберга проиграла «Трактору» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА не забивает две игры подряд. 9 сентября петербуржцы не смогли забить «Локомотиву» (0:2).
Нападающий СКА Евгений Кузнецов не забивает три матча подряд. У него одно (1+0) очко в четырех матчах за команду.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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