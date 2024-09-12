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  • Александр Кожевников: «Жду победы СКА в матче с «Трактором». Кузнецов для всех великий игрок – он сделает все, чтобы отличиться»
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Александр Кожевников: «Жду победы СКА в матче с «Трактором». Кузнецов для всех великий игрок – он сделает все, чтобы отличиться»

Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей игре СКА с «Трактором».

Матч состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Жду победы СКА в матче против «Трактора», хоть и сейчас у нас такой хоккей, что все стараются играть от обороны, но это я связываю с началом сезона. Интересно будет посмотреть на то, что придумает СКА.

«Трактору» будет трудно, но в любом случае удачи им, тем более они считают себя чемпионами по всем компонентам.

Евгений Кузнецов – свежий игрок, для всех он великий, и понятно, что к нему будет пристальное внимание на льду от соперников. Он точно сделает все, чтобы отличиться в матче против «Трактора».

В то же время Женя будет стараться играть на команду, будет пытаться отдать какую‑то хитрую передачу, как он это делал в НХЛ», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАлександр Кожевников
logoМатч ТВ
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