«Локомотив» выиграл все 4 матча на старте сезона КХЛ. «Куньлунь» проиграл дважды подряд
«Локомотив» не проиграл ни разу в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина одержала победу над «Куньлунем» со счетом 6:2.
Таким образом, «Локомотив» выиграл все 4 матча на старте нынешнего сезона КХЛ.
В следующем матче ярославский клуб сыграет с «Нефтехимиком» в гостях.
«Куньлунь» потерпел второе поражение подряд. Ранее команда под руководством Михаила Кравца дважды выиграла.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости