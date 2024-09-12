«Локомотив» выиграл все 4 матча на старте сезона КХЛ. «Куньлунь» проиграл дважды подряд

«Локомотив» не проиграл ни разу в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина одержала победу над «Куньлунем » со счетом 6:2. Таким образом, «Локомотив » выиграл все 4 матча на старте нынешнего сезона КХЛ . В следующем матче ярославский клуб сыграет с «Нефтехимиком» в гостях. «Куньлунь» потерпел второе поражение подряд. Ранее команда под руководством Михаила Кравца дважды выиграла.