Радулов забил первый гол за «Локомотив» – «Куньлуню»

Александр Радулов забил первый гол в составе «Локомотива».

Команда под руководством Игоря Никитина играет на выезде с «Куньлунем » (1:0 , первый период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

На 14-й минуте первого периода форвард Александр Радулов открыл счет в матче, забив первый гол в составе «Локомотива ».

Ярославский клуб подписал с 38-летним нападающим контракт сроком на один год в это межсезонье.