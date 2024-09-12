Радулов забил первый гол за «Локомотив» – «Куньлуню»
Александр Радулов забил первый гол в составе «Локомотива».
Команда под руководством Игоря Никитина играет на выезде с «Куньлунем» (1:0, первый период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На 14-й минуте первого периода форвард Александр Радулов открыл счет в матче, забив первый гол в составе «Локомотива».
Ярославский клуб подписал с 38-летним нападающим контракт сроком на один год в это межсезонье.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости