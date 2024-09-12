Макдэвид о контракте Драйзайтля: «Видно, что «Эдмонтон» – пункт назначения, а не рынок категории В или С»

Коннор Макдэвид высказался о новом контракте Леона Драйзайтля.

28-летний немец подписал соглашение на 8 лет и 112 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

«Вы видите, что «Эдмонтон » – это не рынок категории B или C. Это пункт назначения», – заявил Коннор Макдэвид .

В прошлом сезоне Драйзайтль набрал 106 (41+65) очков за 81 игру в регулярном чемпионате и 31 (10+21) балл за результативность в 25 матчах плей-офф.