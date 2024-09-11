Макдэвид о будущем в «Эдмонтоне»: «Очень много факторов влияют на принятие решения. Преданность команде и желание побеждать нужно совмещать с семейной жизнью»

Коннор Макдэвид высказался о своем будущем в «Эдмонтоне».

Канадский нападающий ответил на вопрос о том, может ли новый контракт Леона Драйзайтля повлиять на его решение относительно будущего.

«Все является фактором – в том числе моя преданность «Эдмонтону », болельщикам, организации, игрокам, а также моя воля к победе и желание побеждать.

И все это при условии баланса с семейной жизнью, моей потребностью видеться с семьей, проводить с ней время и быть уверенным, что у людей, которые мне небезразличны, все хорошо.

Я думаю, что на принятие подобного решения влияют очень много факторов», – сказал Макдэвид .