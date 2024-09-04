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  • Контракт Драйзайтля на 112 млн долларов – 2-й по величине в истории НХЛ. 1-е место у Овечкина – 124 млн долларов, 3-й – Уэбер, 4-й – Кросби, Ковальчук – 5-й
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Контракт Драйзайтля на 112 млн долларов – 2-й по величине в истории НХЛ. 1-е место у Овечкина – 124 млн долларов, 3-й – Уэбер, 4-й – Кросби, Ковальчук – 5-й

Леон Драйзайтль занял 2-е место в истории НХЛ по величине контракта.

Вчера 28-летний немец подписал с «Эдмонтоном» новый контракт на 8 лет. По этому соглашению Драйзайтль заработает 112 миллионов долларов.

Это второй по величине договор в истории НХЛ. Большую сумму за один контракт получал только Александр Овечкин, получивший от «Вашингтона» 124 миллиона на 13 лет в 2008 году.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин («Вашингтон»): 124 миллиона долларов;

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»): 112 миллионов;

3. Ши Уэбер («Нэшвилл»): 110 миллионов;

4. Сидни Кросби («Питтсбург»): 104,4 миллиона;

5. Илья Ковальчук («Нью-Джерси»): 102 миллиона;

6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»): 100,8 миллиона;

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»): 100 миллионов;

8. Райан Сутер («Миннесота»): 98 миллионов;

9. Зак Паризе («Миннесота»): 98 миллионов;

10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»): 92,8 миллиона.

Отметим, что большая часть контрактов подписана до вступления в силу запрета на соглашения сроком более восьми лет.

💰 112 млн долларов за 8 лет! Напарник Макдэвида получил самую большую зарплату в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Bleacher Report
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