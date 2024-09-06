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  • Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии Daily Faceoff. Кучеров и Панарин – в топ-10, Капризов – 12-й
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Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии Daily Faceoff. Кучеров и Панарин – в топ-10, Капризов – 12-й

Daily Faceoff составил рейтинг претендентов на «Харт Трофи».

Приз вручат самому ценному игроку своей команды в регулярном чемпионате-2024/25.

1. Коннор МакдэвидЭдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4. Остон Мэттьюс («Торонто»);

5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

6. Давид Пастрняк («Бостон»);

7. Кэйл Макар («Колорадо»);

8. Микко Рантанен («Колорадо»);

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

10. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

11. Мэттью Ткачак («Калгари»);

12. Кирилл Капризов («Миннесота»).

Опубликовано: Sports
Источник: Daily Faceoff
рейтинги
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoБостон
logoМиннесота
logoКалгари
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
logoЛеон Драйзайтль
logoДавид Пастрняк
logoКирилл Капризов
logoМикко Рантанен
logoОстон Мэттьюс
logoМэттью Ткачак
logoКэйл Макар
logoДжек Хьюз
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