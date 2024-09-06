Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии Daily Faceoff. Кучеров и Панарин – в топ-10, Капризов – 12-й
Daily Faceoff составил рейтинг претендентов на «Харт Трофи».
Приз вручат самому ценному игроку своей команды в регулярном чемпионате-2024/25.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
4. Остон Мэттьюс («Торонто»);
5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
6. Давид Пастрняк («Бостон»);
7. Кэйл Макар («Колорадо»);
8. Микко Рантанен («Колорадо»);
9. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
10. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);
11. Мэттью Ткачак («Калгари»);
12. Кирилл Капризов («Миннесота»).
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Faceoff
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