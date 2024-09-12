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  • Якубов о лидерстве «Локомотива»: «Закономерность. Сила – в системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции» 
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Якубов о лидерстве «Локомотива»: «Закономерность. Сила – в системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции» 

Равиль Якубов высказался о лидерстве «Локомотива» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– «Локомотив» – единственная команда чемпионата, которая выиграла все три матча в основное время. Как бывший помощник Игоря Никитина в ЦСКА, удивлены стартом его клуба?

– Сила нынешнего «Локомотива» – в его системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции и свою меру ответственности. Все обговорено, расписано и разжевано еще перед игрой. Если требования не выполняются, то хоккеист уходит в ротацию, тем более что конкуренция внутри команды есть.

Все эти базовые принципы были сформированы не сегодня и не вчера, а еще во второй половине десятых годов в ЦСКА. Началось с Дмитрия Квартальнова, продолжилось Игорем Никитиным. Потом это подхватил и развил Сергей Федоров. В двух последних штабах мне посчастливилось работать и выигрывать.

Зная всю эту систему, лидерством «Локомотива» не удивлен. Команда летом сохранила состав и усилилась Александром Радуловым. Было бы удивительно, если бы в таких условиях «Локомотив» притормозил. А то, что он рванул со старта – закономерность.

– У Никитина в ЦСКА вы отвечали за атаку. Не является ли она упрощенной, не способствующей росту молодых игроков?

– Спорный вопрос. Безусловно, когда у тебя все расписано, меньше места для импровизации и, если не командного роста, то индивидуального. Возможно, какие-то моменты для дискуссии здесь есть, но нужно помнить, что хоккей – это командная игра, в которой ты идешь не за личным, а за командным результатом.

В том же ЦСКА мы все время искали баланс между коллективным и личным. Судя по результату, этот баланс находили. Теперь такой поиск идет в «Локомотиве», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
Равиль Якубов
logoКХЛ
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