Радулов посетил Евро: «Сумасшедший матч испанцев с хорватами, билет стоил между 500 и 1000 евро. Антураж – вообще бомба, был приятно удивлен всеми моментами»
38-летний хоккеист этим летом находился в статусе свободного агента до подписания контракта с «Локомотивом».
– Вам удалось съездить летом на какой-то футбол?
– Да, я летал на чемпионат Европы – на один матч. Это была как раз первая игра испанцев с хорватами, проходила в Берлине. Я болел за испанцев с самого начала. Даже купил там кофту, майку Испании. Ведь наших не было.
– Билет стоил космических денег?
– Относительно, да.
– Тысяча евро?
– Чуть поменьше. Между 500 и 1000 евро.
– Как вам антураж?
– Вообще бомба! Они играли на «Олимпийском» стадионе, там собралось почти 70 тысяч зрителей. Я был приятно удивлен всеми моментами.
Приехали мы заранее, с женой и друзьями. Понравилось очень. Да и матч получился сумасшедшим, испанцы победили со счетом 3:0. А потом по накатанной дошли до звания чемпионов Европы.
Считаю, что Испания это заслужила. И на Олимпиаде она не оставила никому шансов, – сказал форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов.
Радулов считает, что хоккей интереснее футбола: «У нас есть плей-офф, там гладкий чемпионат. В хоккее проиграл четыре матча – вылетел»
Дебют Радулова за «Локо» и поражение чемпиона в Кубке Открытия. Репортаж из Магнитогорска
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