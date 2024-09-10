Рыбин о Радулове: «Он лидер по натуре. Игроки «Локомотива» смотрят на него и заряжаются нужной энергией. У Александра нет проблем ни с возрастом, ни с мотивацией»
Максим Рыбин отметил вклад Александра Радулова в игру «Локомотива»
Ярославский клуб с 38-летним форвардом в составе начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 3 побед подряд.
«Не думаю, что «Локомотив» как-то перестроился. Команда и в прошлом году показывала действительно классный хоккей, играла хорошо.
Конечно, мы знаем характер Александра и его модель поведения. Он лидер по своей натуре. Другие игроки «Локомотива» смотрят на него и заряжаются нужной энергией. Это полезно для них.
Надо смотреть не на возраст, а на физическую составляющую. Но у Радулова нет проблем ни с возрастом, ни с мотивацией от слова совсем», – сказал бывший игрок СКА и «Спартака».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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