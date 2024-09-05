Суд взыскал 1,6 млрд рублей в пользу Радулова и приговорил экс-директора Транснационального банка к 12 годам колонии
К 12 годам тюрьмы приговорили экс-банкира за хищение денег у Александра Радулова
Напомним, Роман Худяков, официальный представитель Радулова, рассказал, что спортсмен в течение 10 лет переводил все заработанные средства на счета Транснационального банка, которым до лишения лицензии в 2015 году руководил Сергей Кононов. По мнению Худякова, именно он втерся в доверие и обманул Радулова.
Сегодня Замоскворецкий суд столицы приговорил к 12 годам колонии бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Кононова по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей у форварда «Локомотива» Александра Радулова.
Его помощник Роман Швец осужден на 6 лет. Замначальника клиентского отдела банка Елену Пантелееву суд приговорил к пяти годам колонии. Гражданский иск суд удовлетворил частично, взыскал с осужденных 1,6 млрд рублей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Известия»
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