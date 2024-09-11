Козлов о 5:3 с «Автомобилистом»: «Салават» дважды выстоял 3 на 5, Вязовой молодец, несмотря на пропущенные голы, я им доволен»
– Хорошее начало с нашей стороны, потом ребята молодцы, выстояли дважды 3 на 5. Очень здорово, что после этого забили первый гол, это важно особенно после удаления.
Второй период сегодня выглядел не так плохо, но был рваный ритм, много удалений. В концовке ребята блокировали, принимали правильные решения. И Вязовой молодец. Несмотря на пропущенные голы, я им доволен.
– Сегодня ушли от привычной схемы, выпустили в большинстве пять нападающих.
– Есть такая возможность, Тодд хорошо играет на синей линии, поэтому это хороший козырь. В любом случае они должны все возвращаться назад, как и защитники.
– Вязовой сыграл по плану или решили запутать соперника?
– Нет, это было по плану.
– Означает ли, что защитники, которые есть в вашем распоряжении, не настолько хороши, чтобы использовать в большинстве?
– Нет, было интересно посмотреть на синей праворукого игрока.
– Сегодня было много силовых единоборств.
– Сегодня был важный и эмоциональный матч с серьезным соперником. Играя с такой мастеровитой командой, которая имеет хороший потенциал и в атаке, и в обороне, ты должен в них врезаться.
Это выбивает из них силы и заставляет принимать поспешные решения, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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