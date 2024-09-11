Шаров о 5:3 с «Автомобилистом»: «На старте было много удалений, но «Салават» выстоял, парни молодцы. Постараемся не останавливаться на достигнутом»

Александр Шаров высказался о победе «Салавата» над «Автомобилистом» (5:3).

– Хорошие эмоции, всегда приятно выигрывать, тем более перед своими болельщиками. Будем стараться не останавливаться на достигнутом.

На старте встречи было много удалений, но парни молодцы, выстояли в меньшинстве. Конечно, когда играешь 3 на 5, а соперник не забивает, это дает уверенности.

– Вы оформили дубль, набрали 250-е очко в КХЛ. Насколько важно было на старте сезона прервать голевое затишье?

– Конечно, это важно, всегда хочется забивать и набирать очки. Чем раньше это происходит, тем лучше.

– Совсем скоро выездной матч с екатеринбуржцами. Насколько такие парные встречи влияют на настрой?

– Думаю, это не так сильно влияет, все-таки это не плей-офф, где матчи подряд. Такой календарь, готовимся к матчу.

– Семен Вязовой провел первый матч в сезоне. Как оцените его игру?

– Красавчик, выручил, когда нужно было. Команда выиграла, это самое главное, – сказал форвард «Салавата Юлаева ».

14 сентября «Автомобилист» примет «Салават Юлаев» на домашней арене в Екатеринбурге.

«Салават» выиграл все 3 матча на старте сезона. У «Автомобилиста» 2-е поражение подряд