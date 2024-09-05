«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» (5:3) в «Зеленом дерби». Гатиятулин проиграл первый матч во главе казанцев

Анвар Гатиятулин проиграл первый матч во главе «Ак Барса»

«Салават Юлаев » обыграл «Ак Барс » (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Команды провели первое «Зеленое дерби» в нынешнем сезоне.

В составе уфимцев первые голы в КХЛ забили форварды Нэйтан Тодд и Шелдон Ремпал. Нападающий Джошуа Ливо сделал две передачи. Вратарь Александр Самонов отразил 36 из 39 бросков.

Форвард «Ак Барса» Ник Петан набрал 3 (1+2) очка.