«Салават» выиграл все 3 матча на старте сезона. У «Автомобилиста» 2-е поражение подряд

«Салават Юлаев» не проигрывает на старте сезона КХЛ.

Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Автомобилист » (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, «Салават » выиграл 3 матча из трех на старте сезона.

Для «Автомобилиста» сегодняшнее поражение стало вторым в сезоне. Команда под руководством Николая Заварухина одержала 2 победы и 2 раза проиграла в 4 матчах КХЛ.