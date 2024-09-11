«Салават» выиграл все 3 матча на старте сезона. У «Автомобилиста» 2-е поражение подряд
«Салават Юлаев» не проигрывает на старте сезона КХЛ.
Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Автомобилист» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Салават» выиграл 3 матча из трех на старте сезона.
Для «Автомобилиста» сегодняшнее поражение стало вторым в сезоне. Команда под руководством Николая Заварухина одержала 2 победы и 2 раза проиграла в 4 матчах КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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