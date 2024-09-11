Ковальчук забил с пенальти в футбольном матче звезд «Спартака»

Илья Ковальчук забил гол в футбольном матче звезд «Спартака».

Команды Олега Романцева и Деяна Станковича играют в матче звезд «Спартака ».

Илья Ковальчук принимает участие в этой игре в составе команды главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

На 18-й минуте игры Ковальчук реализовал пенальти, сделав счет 1:2.