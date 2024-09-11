Ковальчук забил с пенальти в футбольном матче звезд «Спартака»
Илья Ковальчук забил гол в футбольном матче звезд «Спартака».
Команды Олега Романцева и Деяна Станковича играют в матче звезд «Спартака».
Илья Ковальчук принимает участие в этой игре в составе команды главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
На 18-й минуте игры Ковальчук реализовал пенальти, сделав счет 1:2.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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