Орлов о Станковиче: «Очень приятная внешность – «боровичок», к таким относятся с уважением. Были Тедеско, Абаскаль… Кто такие? А это человек футбольный, играл»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Олег Романцев Геннадий Орлов Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о тренер «Спартака» Деяне Станковиче.

– Вы же помните, как после первого тура, когда «Спартак» оглушительно проиграл в Оренбурге, все схватились за голову… Для вас не стало неожиданностью, что после вот такого провала в Оренбурге «Спартак» набрал такой ход и стал едва ли не главным открытием первой части сезона?

– Ничего удивительного в том поражении не было.

Я же понимаю, что Станкович ничего не разобрал тогда, кто что умеет из его подопечных. Но уже во втором туре он все правильно поставил, и они поехали. Станкович очень такой…

У него приятная очень внешность. Он располагает к себе. Такой «боровичок», к таким людям относятся с уважением.

– И Романцев, кстати, как его обнимал!

– Романцев понял, что это специалист. Он-то увидел как раз. Ну, кто до этого были Тедеско, Абаскаль… Ну, кто они такие? А этот уже все-таки человек футбольный.

Сам играл, ну и как тренер уже кое-что там выиграл. Ну и сам факт, что он отказался от Соболева, говорит о многом.

Он отказался, потому что тот медленный. Тот не играет 90 минут в подвижный футбол. А сейчас это подвижный, назовите его скоростной футбол.

Даже когда с «Рубином» остались вдесятером, то все нападающие, которые есть у «Спартака», они держали в напряжении их защиту. Они не давали развивать атаки.

Вот за счет этого «Спартак» сейчас и сильно выглядит, у них высокий прессинг. Сегодня такой футбол. Понимаете, это очень важно. Нельзя давать разгоняться сопернику, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

36 комментариев
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Его покусал Мостовой или стадии маразма просто уже на одном уровне?
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Гена уже видать с Сашкой Мостовым на одной волне….
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с Мостовым забухал?
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Да, да, да, Тедеско вообще не тренер и всё такое - давно что-то этого бреда слышно не было.
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Ответ Евгений Шатога
Гена уже видать с Сашкой Мостовым на одной волне….
Кстати, как у Орлова с чеканкой, интересно?
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Играл, чеканил
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Ответ Иван Ганичев
с Мостовым забухал?
Мы с Геной на двоих выпиваем литр царской золотой, и начинаем звонить в РБ спорт с экспертизами.
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Сидели как-то Орлов и Мостовой в баре...
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Ну да, им ещё по гитаре в руки , и вылитые ZZ TOP.
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Ответ Metalloid
Его покусал Мостовой или стадии маразма просто уже на одном уровне?
Гена человек футбольный, шарящий.
Те, кто играл на уровне, те видят одинаково.
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Тотал меньше 1.5 часов, появится новость с Мостовым: " Я ещё давно об этом говорил".
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Гена, родной, я об этом и говорил!
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Ответ Алексей Мишин
Играл, чеканил
Значит разбирается в футболе!
И усё.
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Ответ Mohnatiy
Да, да, да, Тедеско вообще не тренер и всё такое - давно что-то этого бреда слышно не было.
А кто такой Тедеско, что за проходимец с улицы?
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Ответ Евгений Шатога
Гена уже видать с Сашкой Мостовым на одной волне….
пить этим двум меньше надо как этот маразм достал
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Ответ Mohnatiy
Кстати, как у Орлова с чеканкой, интересно?
Сейчас сложно сказать, но в молодости должно было быть неплохо. Он же даже немного в главном дивизионе чемпионата СССР поиграл.
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Ответ igls54
Вирус Мостового настиг Гену-флюгера
Ты флюгер то видел ?
Или подлизываешь за видевшими ?
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Кажется что у Мостового появился конкурент.
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Интересное разделение боровичок - неборовичок

У покойного Свена-йорана Эриксона шансов не было бы
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Боровичок 😄 Гриб что ли?
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а кто такой Орлов?
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Орлов знает такого тренера как Ахалкаци? Он "футболистом" на уровне Слуцкого был, в 29 лет стал тренером.
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Ответ Mohnatiy
Кстати, как у Орлова с чеканкой, интересно?
По металлу? Нормально)
0
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Ответ Metalloid
Его покусал Мостовой или стадии маразма просто уже на одном уровне?
Пили вместе
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Боровичок в хорошем смысле этого слова
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Ответ Metalloid
Его покусал Мостовой или стадии маразма просто уже на одном уровне?
деду 80 лет почти, что вы от него хотите?
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Ответ Metalloid
Его покусал Мостовой или стадии маразма просто уже на одном уровне?
По конспектам Мостового
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Его Мостовой что ли укусил?
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а Мостовой умеет убеждать)
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Ответ Super Bock
Тотал меньше 1.5 часов, появится новость с Мостовым: " Я ещё давно об этом говорил".
Я ещё давно об этом говорил!
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