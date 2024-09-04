Романцев о Станковиче: «Настоящий мужик – чувствуется, что готов к любым поворотам событий на поле. В Питере мы увидели «Спартак», за который хочется болеть, с тренером, которому хочется верить»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Деян Станкович премьер-лига Россия Олег Романцев Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев высоко оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

– В этом сезоне – особенно после матча в Питере – все отмечают уверенность и максимальный настрой игроков «Спартака». Правильно понимаю, что такие вещи исходят от тренера?

– Только от него! Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами. Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле. Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры.

Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера. Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в «Спартаке» и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива. Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, – с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик! – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Инсайды про Станковича: что он за человек?

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У всех настоящих болельщиков Спартака аналогичные ощущения, наконец то у команды появился тренер уровня Романцева в лучшие годы вместе своим профессиональным штабом, дающим результат без раскачки, без преславутого времени, которое требуется для достижения результата ...
+6
-1
+5
Одно можно сказать точно, мужик чеканить мяч умеет.
+3
-1
+2
Станкович учел ошибки предшественников, и видно, неплохо так простанкович перед спартаковским ветеранским бомондом. И наверное, душевно так, в ресторане))
+1
-1
0
А как в начале сразу начинали гнобить: он ничего не выиграл...
Жаль что он только на бровке, а не на поле. На поле пока еще хлама много и нужно многое менять.
И я пока не вижу Кабанов в тройке на финише.
Но игра в питере действительно порадовала.
0
0
0
Пока эмоции и желание у команды есть, но плана Б на вскрытие автобусов нет. Да и моментов мало создает команда. Есть всадники без головы на поле среди россиян.
0
0
0
Пока Станкович дает и игру и результат. Поддержка от Романцева многого стоит
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
У всех настоящих болельщиков Спартака аналогичные ощущения, наконец то у команды появился тренер уровня Романцева в лучшие годы вместе своим профессиональным штабом, дающим результат без раскачки, без преславутого времени, которое требуется для достижения результата ...
Надо только подкрутить настройки по взламыванию автобусов. Ну тут рецепт прост: нужен еще один креативный игрок на левый или правый фланг атаки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий