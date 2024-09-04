Романцев о Станковиче: «Настоящий мужик – чувствуется, что готов к любым поворотам событий на поле. В Питере мы увидели «Спартак», за который хочется болеть, с тренером, которому хочется верить»

Олег Романцев высоко оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

– В этом сезоне – особенно после матча в Питере – все отмечают уверенность и максимальный настрой игроков «Спартака». Правильно понимаю, что такие вещи исходят от тренера?

– Только от него! Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами. Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле. Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры.

Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера. Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в « » и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива. Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, – с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик! – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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