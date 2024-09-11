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Морозов о разводе Вовченко: «КХЛ создала образовательную базу, игроки могут пройти курсы и избегать подобных ситуаций»

Алексей Морозов прокомментировал развод Даниила Вовченко.

Ранее жена форварда «Металлурга» Яна Вовченко записала несколько обращений в соцсетях. Девушка обвинила игрока в изменах, а также заявила о нежелании хоккеиста делать имущество.

– Вовченко попал в некрасивую ситуацию. Что КХЛ может сделать?

– У игрока есть помощники, агенты, которые могут советовать, влиять. Мы со своей стороны создали образовательную базу, игроки могут пройти курсы и избегать подобных ситуаций.

Но лига никак не влезает и не комментирует личные отношения хоккеистов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.   

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
светская хроника
logoАлексей Морозов
logoКХЛ
logoДаниил Вовченко
logoМатч ТВ
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