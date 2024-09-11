Морозов о скандале с Разиным в межсезонье: «Его не красят такие высказывания, лигу – тоже. Если увидим глобальные случаи, будем наказывать штрафами и дисквалификациями»

Алексей Морозов заявил, что КХЛ будет наказывать за резкие высказывания.

Напомним, в матче «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.

Нападающий «Металлурга » получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. После матча Разин выступил с критикой в адрес главного тренера «Нефтехимика » Олега Леонтьева, а также назвал Абросимова «анти-хоккеистом».

– Разин снова ярко высказался недавно.

– Разина не красят такие высказывания, да и в целом лигу не красят. Если раньше комитет по этике был в ФХР , туда входили наши эксперты, то сейчас мы делаем свое положение по этике.

Если увидим глобальные случаи, будем общаться с фигурантами этого дела, вызывать в лигу, наказывать штрафами и дисквалификациями, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»