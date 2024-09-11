Морозов про драфт КХЛ: «Вернемся к доработке этой идеи, перед Новым годом обсудим на общем собрании с клубами»
Алексей Морозов высказался о планах обсудить возвращение драфта в КХЛ.
Драфт юниоров проводился в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2009 по 2016 год.
– Какова ситуация с драфтом КХЛ? Стоит ли его ожидать?
– На данный момент у нас много времени заняла подготовка к текущему сезону.
Мы вернемся к доработке этой идеи в ближайшее время и уже в декабре сможем с клубами что‑то обсуждать, какие у нас будут наработки по драфту. Обсудим перед Новым годом на общем собрании, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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