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Морозов про драфт КХЛ: «Вернемся к доработке этой идеи, перед Новым годом обсудим на общем собрании с клубами»

Алексей Морозов высказался о планах обсудить возвращение драфта в КХЛ.

Драфт юниоров проводился в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2009 по 2016 год.

– Какова ситуация с драфтом КХЛ? Стоит ли его ожидать?

– На данный момент у нас много времени заняла подготовка к текущему сезону.

Мы вернемся к доработке этой идеи в ближайшее время и уже в декабре сможем с клубами что‑то обсуждать, какие у нас будут наработки по драфту. Обсудим перед Новым годом на общем собрании, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Морозов
logoКХЛ
Драфт КХЛ
logoМатч ТВ
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