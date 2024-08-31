Каменский о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Это хоккей, ребята бьются за место в составе. Если собираешься в поддавки играть, не стоит на лед выходить. Главное – чтобы все было по правилам»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Не нужно было уводить команду. Надо было доиграть, а разобраться в ситуации можно и потом.
– Нужны ли такие жесткие единоборства в предсезонных матчах?
– А что вы хотели – это хоккей. Ребята бьются за место в составе. Если собираешься в поддавки играть, не стоит и вовсе на лед выходить. Главное – чтобы все было по правилам.
Что касается [этого] момента, то там, на мой взгляд, был чистый силовой прием. Но, к сожалению, для игрока «Металлурга» он обернулся повреждением, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
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