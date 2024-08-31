Андрей Коваленко о хите Абросимова: «Нормальный силовой прием. Но тренер – очень нервная профессия. Вот у Разина нервы и не выдержали. Бывает»

Андрей Коваленко высказался о том, что Андрей Разин снял «Металлург» с игры.

В третьем периоде матча «Металлурга » и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

– Как восприняли уход «Магнитки» с матча домашнего турнира имени Ромазана?

– В принципе это не уникальное событие. Несколько лет назад, если не ошибаюсь, состоялось что-то похожее – и тоже на домашнем турнире, в Астане, когда «Куньлунь » не стал завершать матч с «Барысом».

Здесь, в Магнитке, жестко сыграл Абросимов, там в Астане в центре внимания оказался Рыспаев.

– После того инцидента Рыспаев был дисквалифицирован.

– В Магнитогорске был нормальный силовой прием. Но тренер – очень нервная профессия. Вот у Андрея Разина нервы и не выдержали. Бывает.

– Некоторые эксперты Разина за это жестко критикуют.

– Андрей – человек хоккея, он всегда за своих игроков. Это тоже надо учесть.

– Каких-то наказаний со стороны клуба или КХЛ ему имеет смысл ждать?

– Наверное, и клуб, и лига данную ситуацию изучат, будут какие-то решения. Но не думаю, что форс-мажорные, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.