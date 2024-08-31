Андрей Коваленко о хите Абросимова: «Нормальный силовой прием. Но тренер – очень нервная профессия. Вот у Разина нервы и не выдержали. Бывает»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Как восприняли уход «Магнитки» с матча домашнего турнира имени Ромазана?
– В принципе это не уникальное событие. Несколько лет назад, если не ошибаюсь, состоялось что-то похожее – и тоже на домашнем турнире, в Астане, когда «Куньлунь» не стал завершать матч с «Барысом».
Здесь, в Магнитке, жестко сыграл Абросимов, там в Астане в центре внимания оказался Рыспаев.
– После того инцидента Рыспаев был дисквалифицирован.
– В Магнитогорске был нормальный силовой прием. Но тренер – очень нервная профессия. Вот у Андрея Разина нервы и не выдержали. Бывает.
– Некоторые эксперты Разина за это жестко критикуют.
– Андрей – человек хоккея, он всегда за своих игроков. Это тоже надо учесть.
– Каких-то наказаний со стороны клуба или КХЛ ему имеет смысл ждать?
– Наверное, и клуб, и лига данную ситуацию изучат, будут какие-то решения. Но не думаю, что форс-мажорные, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
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