«Не одобряю демарш Разина, это чисто пиар-акция. Он все еще не повзрослел. Задрал нос и решил изобразить из себя Анатолия Тарасова». Экс-директор «Трактора» о реакции тренера на травму
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду с площадки после того, как Роман Абросимов нанес травму Даниилу Вовченко.
«Я не одобряю этот демарш Разина. Он немного задрал нос и решил изобразить из себя Анатолия Тарасова, хотя он далеко не Тарасов. В этом силовом приеме реально не было грубости, то есть Абросимов играл в тело.
Болельщики соскучились по хоккею, они хотят видеть, на что способны игроки перед сезоном. Как и журналисты тоже. И тут Разин совершенно неправ, решив увести команду.
Травмы будут всегда. Их даже можно получить, споткнувшись при выходе из трамвая. У меня был такой тренер Михаил Малько, который считал, что все травмы из-за того, что игрок плохо готовится к игре и к тренировкам. А сейчас еще играют за такие деньги, даже деньжищи. Если ты хочешь быть и богатым, и здоровым, то в хоккее такого не бывает. Надо будет чем-то жертвовать.
Я считаю, что Разин просто решил напомнить, что он такой крутой тренер, и акцентировать на себе внимание. Ничего в этом матче потом не было бы, судья наверняка подозвал бы капитанов команд и сказал бы: «Ребята, давайте без глупостей». То есть ограничилось бы все устным замечанием.
Так что это была чисто пиар-акция от Разина. Пока он все еще не повзрослел», – отметил Андрей Баландин.
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