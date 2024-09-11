Быков о России на Олимпиаде-2026: «Все возможно! Олимпийский комитет ждет отмашки из-за океана»

Вячеслав Быков ответил на вопрос о возможном участии сборной России на Олимпиаде-2026.

«Верю ли я, что наших хоккеистов могут допустить на Олимпийские игры? Все возможно! На данный момент Олимпийский комитет ждет отмашки из-за океана.

Нужно верить и надеяться, чтобы быть готовыми. Думаю, наши чиновники стараются добиться положительного решения», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Билл Дэйли: «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м»