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Быков о России на Олимпиаде-2026: «Все возможно! Олимпийский комитет ждет отмашки из-за океана»

Вячеслав Быков ответил на вопрос о возможном участии сборной России на Олимпиаде-2026.

«Верю ли я, что наших хоккеистов могут допустить на Олимпийские игры? Все возможно! На данный момент Олимпийский комитет ждет отмашки из-за океана.

Нужно верить и надеяться, чтобы быть готовыми. Думаю, наши чиновники стараются добиться положительного решения», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Быков
logoМОК
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
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