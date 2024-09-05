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  • Быков о России на ОИ-2026: «Как говорится: «Собаки лают, караван идет». Надо нацеливаться, что ребята будут играть, история показывает – как бы нас ни пытались тормозить, ничего не выходит»
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Быков о России на ОИ-2026: «Как говорится: «Собаки лают, караван идет». Надо нацеливаться, что ребята будут играть, история показывает – как бы нас ни пытались тормозить, ничего не выходит»

Вячеслав Быков считает, что сборной России нужно готовиться к Олимпиаде-2026

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

«Нам не стоит внутренне готовиться к тому, что нас не пустят на Олимпийские игры. Надо нацеливаться на то, что ребята все-таки будут участвовать, а как получится, время покажет.

Надо понимать, что международная ситуация влияет на высказывание того же Тардифа. Зависимые люди, поэтому и выдают такие реплики. История показывает, что как бы нас ни пытались тормозить, ничего из этого не выходит.

Нам же нужно думать о наших ребятах и спорте. Внедрять новые технологи, привлекать активнее молодежь и так далее. Независимо от того, как проходят все эти дискуссии.

Спорт на месте не стоит, а мы всегда были активны в его развитии, это важный процесс. Важно еще активнее создавать конкурентную среду в каждом виде спорта, чтобы эволюция не застопорилась.

Как говорится: «Собаки лают, караван идет». По этому принципу и надо работать дальше», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Все про спорт»
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Быков
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logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
Политика
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