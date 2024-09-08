Экс-игрок НХЛ Джонсон об «Эдмонтоне»: «Время покажет, не слишком ли старая и медленная эта команда. Не потеряла ли она часть скорости в межсезонье?»

Майк Джонсон высказался о среднем возрасте и скорости «Эдмонтона».

Ранее сообщалось , что действующий состав канадского клуба находится на втором месте в НХЛ по среднему возрасту игроков – 30,5 года.

«Одна из вещей, о которой говорили в связи с изменениями в составе – не слишком ли старая эта команда? Не слишком ли она медленная? Не потерял ли «Эдмонтон » часть своей скорости?

Теоретически, они все еще довольно быстры. Джефф Скиннер может бежать как ветер, Коннор Макдэвид – один из самых быстрых хоккеистов в лиге. Леон Драйзайтль тоже может быстро бегать. Так что с коллективной скоростью у них все должно быть в порядке.

Но это, конечно, резонный вопрос, и только время покажет, когда начнется предсезонка, не слишком ли старая эта команда и не слишком ли медленная», – заявил экс-игрок НХЛ и аналитик Майк Джонсон .