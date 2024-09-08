  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-игрок НХЛ Джонсон об «Эдмонтоне»: «Время покажет, не слишком ли старая и медленная эта команда. Не потеряла ли она часть скорости в межсезонье?»
0

Экс-игрок НХЛ Джонсон об «Эдмонтоне»: «Время покажет, не слишком ли старая и медленная эта команда. Не потеряла ли она часть скорости в межсезонье?»

Майк Джонсон высказался о среднем возрасте и скорости «Эдмонтона».

Ранее сообщалось, что действующий состав канадского клуба находится на втором месте в НХЛ по среднему возрасту игроков – 30,5 года.

«Одна из вещей, о которой говорили в связи с изменениями в составе – не слишком ли старая эта команда? Не слишком ли она медленная? Не потерял ли «Эдмонтон» часть своей скорости?

Теоретически, они все еще довольно быстры. Джефф Скиннер может бежать как ветер, Коннор Макдэвид – один из самых быстрых хоккеистов в лиге. Леон Драйзайтль тоже может быстро бегать. Так что с коллективной скоростью у них все должно быть в порядке.

Но это, конечно, резонный вопрос, и только время покажет, когда начнется предсезонка, не слишком ли старая эта команда и не слишком ли медленная», – заявил экс-игрок НХЛ и аналитик Майк Джонсон.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoЭдмонтон
Майк Джонсон
logoНХЛ
logoДжефф Скиннер
logoКоннор Макдэвид
logoЛеон Драйзайтль
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Эдмонтон», «Флорида» и «Рейнджерс» – главные претенденты на Кубок Стэнли по версии The Score
10сегодня, 08:34
«Игроки вычеркивают «Эдмонтон» из стоп-листов на обмен. Они думают, что с «Ойлерс» можно выиграть Кубок Стэнли». Фридман о репутации клуба
13сегодня, 06:50
40-летний Джиордано вел переговоры с «Калгари», «Торонто», «Эдмонтоном» и «Баффало». Защитник не хочет завершать карьеру
8вчера, 03:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Собирайте команду в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ – призы каждый месяц
9 минут назадФэнтези
Де Лео получит 400 тысяч долларов и до 50% бонусов от «Барыса» за следующий сезон (Михаил Зислис)
54 минуты назад
«Эдмонтон», «Флорида» и «Рейнджерс» – главные претенденты на Кубок Стэнли по версии The Score
10сегодня, 08:34
Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»
109сегодня, 08:25
КХЛ. «Салават» против «Трактора», «Металлург» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Адмиралом»
25сегодня, 08:05
«У Кузнецова могло бы неплохо получиться на татами. Не исключаю, что он продолжит занятия дзюдо». Дзюдоист Адамян о тренировках с игроками СКА
1сегодня, 07:25
Вратарь «Бостона» Сваймен возглавил топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ без контрактов, Зайдер и Рэймонд из «Детройта» – 2-й и 3-й (Sportsnet)
9сегодня, 07:10
«Игроки вычеркивают «Эдмонтон» из стоп-листов на обмен. Они думают, что с «Ойлерс» можно выиграть Кубок Стэнли». Фридман о репутации клуба
13сегодня, 06:50
Лишка о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2026: «Уровень турнира может быть ниже без одной из топ-команд»
2сегодня, 06:35
Агент Кравцова: «Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчет Виталия. Но он талантливый парень. Может быть, Гру – это его тренер»
6сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сибири» по ОФП: «Невозможно за лето превратиться в бодибилдера. Прирост мышц не влияет на координацию – это миф»
17 минут назад
Швед Тимашов о любимых хоккеистах: «Овечкина еще с детства полюбил, Дацюк очень умно играет. Очень разные форварды, но оба нравятся»
42 минуты назад
Мальцев об игре с Ружичкой: «Хочется уже притереться и забивать. Соберемся вне тренировок в ближайшее время, чтобы сплотиться»
2сегодня, 09:00
ЦСКА и «Динамо» поздравили Москву с 877-летием: «Желаем ей всегда оставаться цветущей, модной и яркой, расти и продолжать задавать ритм жизни всей стране»
3сегодня, 08:46
Черных о Знарке и работе в «Филадельфии»: «Он полон сил и не в том возрасте, когда надо уходить на пенсию. Многие наши тренеры могли бы что-то привнести в клубы НХЛ»
сегодня, 07:55
Александр Харламов: «Сейчас у нас хоккей считается более профессиональным, игроки больше времени дома. В СССР они из 12 месяцев 11 проводили на базе»
3сегодня, 07:40
Тренер «Витязя» Десятков о Каре: «Владу нужно перезагрузиться. Парень немного подзакис, перестал прогрессировать. У него большие проблемы с физикой»
сегодня, 06:20
Светлов о «Локомотиве» и «Тракторе»: «На предсезонке они выигрывали в объеме движения, та же картина и сейчас. Ярославль идет уверенно, Челябинск смотрится»
сегодня, 05:55
Михаил Мальцев о Миронове в «Спартаке»: «Лидер, хороший защитник. У него все отлично. Что‑то подскажет, заведет команду»
сегодня, 05:40
Порядин про 1:2 с «Сочи»: «Голдобина не хватало, но «Спартак» неправильно выполнил установку. Хотели забить легким путем. В таких матчах это не работает»
сегодня, 05:25