Экс-игрок НХЛ Джонсон об «Эдмонтоне»: «Время покажет, не слишком ли старая и медленная эта команда. Не потеряла ли она часть скорости в межсезонье?»
Ранее сообщалось, что действующий состав канадского клуба находится на втором месте в НХЛ по среднему возрасту игроков – 30,5 года.
«Одна из вещей, о которой говорили в связи с изменениями в составе – не слишком ли старая эта команда? Не слишком ли она медленная? Не потерял ли «Эдмонтон» часть своей скорости?
Теоретически, они все еще довольно быстры. Джефф Скиннер может бежать как ветер, Коннор Макдэвид – один из самых быстрых хоккеистов в лиге. Леон Драйзайтль тоже может быстро бегать. Так что с коллективной скоростью у них все должно быть в порядке.
Но это, конечно, резонный вопрос, и только время покажет, когда начнется предсезонка, не слишком ли старая эта команда и не слишком ли медленная», – заявил экс-игрок НХЛ и аналитик Майк Джонсон.
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