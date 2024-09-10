  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о Гашеке в чешском сенате: «Конченый негодяй и гнилой мужик – флаги меняет на каждом повороте. И раньше считал, что его русофобские заявления – это выборная кампания»
7

Кожевников о Гашеке в чешском сенате: «Конченый негодяй и гнилой мужик – флаги меняет на каждом повороте. И раньше считал, что его русофобские заявления – это выборная кампания»

Александр Кожевников раскритиковал политические взгляды Доминика Гашека.

Ранее стало известно, что экс-вратарь «Спартака» баллотируется в чешский сенат.

«Я и раньше считал, что все русофобские заявления Гашека – это выборная кампания. Вот все и прояснилось.

Что можно сказать об этом человеке – он конченый негодяй, который решил заняться русофобией на таком политическом уровне. Мужик-то оказался гнилой, он флаги меняет на каждом повороте.

Раз в Чехии президент [Петр Павел] – натовский генерал (в прошлом – председатель Военного комитета НАТО – Спортс’‘), то, значит, такие заявления востребованы. Пусть Гашек задаст вопрос – как он сам к себе относится? Не думаю, что хорошо», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoДоминик Гашек
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
Политика
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Хорошая идея – страна богатая, есть нефть. Нужно дипломатично сказать, что играть должны российские хоккеисты, а не канадцы»
28вчера, 13:48
Кожевников о судействе в КХЛ: «Мне оно не нравится, нет линии! Так и не понял, как судьи умудрились отменить гол СКА. Мелкий фол надо убирать, и сразу результативность поднимется»
21вчера, 07:10
Кожевников о старте сезона КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»
41вчера, 05:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кожевников об Овечкине: «Одно ожидание – забросить 50 шайб, и весь мир выдохнет. На этом деньги сейчас делают, народ будет битком ходить»
3 минуты назад
Вячеслав Быков: «СКА собирает талантливую молодежь, которая обязана выстрелить. Буду следить за «Салаватом», «Трактором» и ЦСКА»
13сегодня, 11:33
«Барыс» о слухах про задержку зарплаты в клубе: «Не все даже отработали 1,5 месяца. Выплаты за август будут в сентябре, кто работает с июля – получили за июль»
1сегодня, 10:37
Назаров о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Правильная идея, нужно расширяться на Восток. В США состоятся дебаты, но это лишь обертка от конфеты, на деле последует обман»
25сегодня, 10:08
Гашек баллотируется в чешский сенат: «Правильная политика объединяет, а не разделяет. Это не власть или личные амбиции, а служение народу»
10сегодня, 09:53
Ротенберг о 0:2 с «Локомотивом»: «Не хватило свежести – долгая поездка. За 3 года мы забили больше всех в КХЛ, у нас есть характер, есть команда»
67сегодня, 09:16
Генменеджер «Трактора» о трансферах СКА: «Мне все равно, есть контролирующий орган – руководство КХЛ. Так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого»
12сегодня, 08:45
«Ак Барс» из-за саммита БРИКС в Казани перенесет один домашний матч, а не пять. КХЛ заявила, что перенести столько игр невозможно («Бизнес Online»)
7сегодня, 08:32
В «Барысе» 1,5 месяца не платят зарплату. Клуб из Казахстана проиграл все 3 матча на старте сезона (Артур Хайруллин)
20сегодня, 08:13
Генменеджер «Трактора» о переходе Кузнецова в СКА: «Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске. Его бы все отвлекало от хоккея»
5сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гусев о тренировках в Нью-Джерси в межсезонье: «Где я находился и зачем это делал – домыслы. Мне важно показывать на льду лучшие качества, поэтому я в «Динамо»
115 минут назад
Владимир Плющев: «ЦСКА – легендарный клуб, но сейчас он не радует. Идеология руководства не отвечает историческим принципам, на которых была основана команда»
231 минуту назад
Хедман об уходе Стэмкоса: «Стивен – лучший, кто когда-либо носил свитер «Тампы». Будет необычно заходить в раздевалку и не видеть его»
146 минут назад
Генменеджер «Трактора»: «У Заварухина было хорошее предложение возглавить «Челмет». Во второй заход он мог бы дать большее, чем отпустить вожжи и быть на позитиве»
3сегодня, 11:21
Хафизуллин об игроках без контрактов: «С этим потолком зарплат клубы считают деньги. Взрослый попросит больше, проще взять молодого – все на поверхности»
3сегодня, 10:50
«Спартак» выиграл арбитраж в КХЛ по делу Заседы. 25-летний форвард останется в клубе, но может подать апелляцию (Дмитрий Лукашов)
1сегодня, 10:23
Браташ о том, что российская школа вратарей – сильнейшая в мире: «Неоспоримый факт. В НХЛ играют лучшие голкиперы, и наших там не один-два, а целая плеяда, когорта»
4сегодня, 09:28
Плющев о возможном расширении КХЛ: «Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. В КХЛ уже есть команда из Азии, не соответствующая даже среднему уровню»
10сегодня, 09:03
Кросби верит, что «Питтсбург» может перестроиться на ходу: «Некоторые команды проходили через этот период быстрее прочих. Побеждать хочется всегда»
7сегодня, 07:58
Никитин о 19-летнем защитнике «Локомотива» Ульеве: «Неожиданный бонус для нас. У парня большое сердце – пример для всех! Я и сыну говорю – смотри, с каким ростом можно играть»
4сегодня, 07:40