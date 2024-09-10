Кожевников о Гашеке в чешском сенате: «Конченый негодяй и гнилой мужик – флаги меняет на каждом повороте. И раньше считал, что его русофобские заявления – это выборная кампания»

Александр Кожевников раскритиковал политические взгляды Доминика Гашека.

Ранее стало известно , что экс-вратарь «Спартака» баллотируется в чешский сенат.

«Я и раньше считал, что все русофобские заявления Гашека – это выборная кампания. Вот все и прояснилось.

Что можно сказать об этом человеке – он конченый негодяй, который решил заняться русофобией на таком политическом уровне. Мужик-то оказался гнилой, он флаги меняет на каждом повороте.

Раз в Чехии президент [Петр Павел] – натовский генерал (в прошлом – председатель Военного комитета НАТО – Спортс’‘), то, значит, такие заявления востребованы. Пусть Гашек задаст вопрос – как он сам к себе относится? Не думаю, что хорошо», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .