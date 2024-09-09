Кожевников о старте сезона КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»
- Позади первая неделя регулярного чемпионата. Что отметите?
– Тяжелый старт. Команды пока с трудом набирают форму, много скучноватых матчей, голы забиваются по праздникам. Каждый день – половина игр лишь с двумя-тремя шайбами.
Здесь самый лучший пример – родной «Спартак». Яркий победный матч с ЦСКА с шестью голами – и через день скукотища с поражением от «Сочи» с одной шайбой на 60-й минуте. То же самое московское «Динамо», СКА, Казань и так далее. О чем тут говорить, если за два домашних матча «Торпедо» с трудом забивает два гола, а «Амур» пока откатал выезд вообще без шайб?
Нашему чемпионату и нашим командам надо задуматься. В советское время, если бы за матч забивалось по две-три шайбы, хоккей отменили бы как вид спорта. Ну кому нужна эта финская возня – с эшелонами в обороне и контратаками?
- Почему КХЛ стала такой финской и закрытой?
– Трудно сказать. Мало кто хочет играть с шайбой, доминировать, «Северсталь», СКА, «Спартак», «Трактор» – редкие исключения, да и то не во всех матчах.
А большинство команд лиги шайбу, наоборот, отдает. Сидит в финской обороне, разрушает и ждет. Это факт! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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