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  • Кожевников о старте сезона КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»
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Кожевников о старте сезона КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»

Александр Кожевников недоволен низкой результативностью Фонбета Чемпионата КХЛ

- Позади первая неделя регулярного чемпионата. Что отметите?

– Тяжелый старт. Команды пока с трудом набирают форму, много скучноватых матчей, голы забиваются по праздникам. Каждый день – половина игр лишь с двумя-тремя шайбами.

Здесь самый лучший пример – родной «Спартак». Яркий победный матч с ЦСКА с шестью голами – и через день скукотища с поражением от «Сочи» с одной шайбой на 60-й минуте. То же самое московское «Динамо», СКА, Казань и так далее. О чем тут говорить, если за два домашних матча «Торпедо» с трудом забивает два гола, а «Амур» пока откатал выезд вообще без шайб?

Нашему чемпионату и нашим командам надо задуматься. В советское время, если бы за матч забивалось по две-три шайбы, хоккей отменили бы как вид спорта. Ну кому нужна эта финская возня – с эшелонами в обороне и контратаками?

- Почему КХЛ стала такой финской и закрытой?

– Трудно сказать. Мало кто хочет играть с шайбой, доминировать, «Северсталь», СКА, «Спартак», «Трактор» – редкие исключения, да и то не во всех матчах.

А большинство команд лиги шайбу, наоборот, отдает. Сидит в финской обороне, разрушает и ждет. Это факт! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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