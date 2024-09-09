Кожевников о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Хорошая идея – страна богатая, есть нефть. Нужно дипломатично сказать, что играть должны российские хоккеисты, а не канадцы»

Александр Кожевников высказался о шансах появления в КХЛ клуба из Азербайджана.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.

– Как относитесь к возможному появлению клуба из Азербайджана в КХЛ?

– Предложить играть в КХЛ можно, ничего страшного в этом нет. Идея хорошая. Честно, не следил за Азербайджаном, не знаю, есть ли у них подходящая команда.

Если нет, можно создать клуб. Страна богатая, у них есть нефть. Но дипломатично нужно сказать, что играть должны российские хоккеисты, а не канадцы.

– Сколько понадобится времени на интеграцию клуба в КХЛ?

– Думаю, минимум года три‑четыре, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников о старте сезона КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»