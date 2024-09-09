Кожевников о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Хорошая идея – страна богатая, есть нефть. Нужно дипломатично сказать, что играть должны российские хоккеисты, а не канадцы»
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.
– Как относитесь к возможному появлению клуба из Азербайджана в КХЛ?
– Предложить играть в КХЛ можно, ничего страшного в этом нет. Идея хорошая. Честно, не следил за Азербайджаном, не знаю, есть ли у них подходящая команда.
Если нет, можно создать клуб. Страна богатая, у них есть нефть. Но дипломатично нужно сказать, что играть должны российские хоккеисты, а не канадцы.
– Сколько понадобится времени на интеграцию клуба в КХЛ?
– Думаю, минимум года три‑четыре, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о старте сезона КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»
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