Гашек баллотируется в чешский сенат: «Правильная политика объединяет, а не разделяет. Это не власть или личные амбиции, а служение народу»

Доминик Гашек объявил, что будет баллотироваться в чешский Сенат.

Первый тур выборов должен пройти 20 и 21 сентября 2024 года.

«Политика – это не власть или личные амбиции, а служение народу. Я решил баллотироваться в сенат, потому что политик обязан добиваться конкретных результатов и работать над улучшением мира вокруг нас. Я хочу быть тем, кто прислушивается к мнению граждан и ищет реальные решения проблем.

Правильная политика – это политика, которая объединяет, а не разделяет. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в лучшее будущее нашего региона и всей страны не только как гражданин, но и как сенатор. Именно поэтому я готов принять этот вызов с полной самоотдачей.

Мы – одна команда, и вместе мы сможем это сделать», – сказал экс-вратарь хоккейного «Спартака » Доминик Гашек .