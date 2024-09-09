Кожевников о судействе в КХЛ: «Мне оно не нравится, нет линии! Так и не понял, как судьи умудрились отменить гол СКА. Мелкий фол надо убирать, и сразу результативность поднимется»
– Еще одна причина [невысокой результативности] – судейство. Мне оно не нравится, не вижу судейской линии!
– Примеры?
– Вся страна смотрит Кубок открытия «Металлург» – «Локомотив». Человека «убивают» у борта, там минимум пять минут – свистка нет.
Следующий матч в Магнитогорске – уже с участием СКА. Так и не понял, как судьи умудрились отменить гол гостей, когда голкипер «Магнитки» Набоков был вне вратарской площади. Жду очередной словесной эквилибристики от судейского руководства, когда черное назовут белым.
Вообще роль судей в современном хоккее – ключевая. Мелкий фол, незаметные блокировки, финская возня – все это должно убираться благодаря качественной работе судей. Как только ее увидим, команды сразу полюбят играть с шайбой, а результативность поднимется, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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