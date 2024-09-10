Генменеджер «Трактора» о трансферах СКА: «Мне все равно, есть контролирующий орган – руководство КХЛ. Так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о трансферах СКА.

В это межсезонье армейцы заключили соглашения с Евгением Кузнецовым, Никитой Зайцевым, Михаилом Григоренко и другими известными игроками.

– Мы смотрим на контракты в СКА, которые заключаются не по рынку, и негодуем. Как на них смотрят менеджеры?

– У нас есть контролирующий орган в лице руководства КХЛ. Зачем нам думать, по каким правилам они играют? Мы сфокусированы на своей деятельности. Зачем нам думать о других клубах и осуждать коллег? Лично я не собираюсь этого делать.

Если Алексей Алексеевич Морозов высказался на этот счет, то от меня комментариев быть не может. У нас стало так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого. Мне все равно, что происходит в СКА .

Они такой же соперник, как и все остальные. Встреча с ним – очень интересный тест для нас. Тем более мы встречаемся с армейцами в начале чемпионата , – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .

Генменеджер «Трактора» о переходе Кузнецова в СКА: «Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске. Его бы все отвлекало от хоккея»