Генменеджер «Трактора» о переходе Кузнецова в СКА: «Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске. Его бы все отвлекало от хоккея»
32-летний воспитанник челябинского хоккея в межсезонье перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта в НХЛ.
– У вас нет ощущения, что история с переходом Кузнецова в СКА — это отчасти следствие обиды [агента игрока] Шуми Бабаева на «Трактор»?
– Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения. Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.
– Все равно ведь через год приедет.
– Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем, – сказал Алексей Волков.
Кузнецов об отказе «Трактору»: «Если люди простят – я вернусь. Не смог бы жить в Челябинске – никакого пространства. Приходится врать. Есть причина – это все намного глубже»
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