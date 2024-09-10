Генменеджер «Трактора» о переходе Кузнецова в СКА: «Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске. Его бы все отвлекало от хоккея»

Генменеджер «Трактора» высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА

32-летний воспитанник челябинского хоккея в межсезонье перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта в НХЛ.

– У вас нет ощущения, что история с переходом Кузнецова в СКА — это отчасти следствие обиды [агента игрока] Шуми Бабаева на «Трактор»?

– Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения . Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.

– Все равно ведь через год приедет.

– Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем, – сказал Алексей Волков .

Кузнецов об отказе «Трактору»: «Если люди простят – я вернусь. Не смог бы жить в Челябинске – никакого пространства. Приходится врать. Есть причина – это все намного глубже»