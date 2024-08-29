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  • Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Никита доказал, что он игрок высокого уровня. Мы очень рады тому, что видим. То, что было в прошлом году, осталось позади»
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Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Никита доказал, что он игрок высокого уровня. Мы очень рады тому, что видим. То, что было в прошлом году, осталось позади»

Алексей Волков поделился мнением о форварде Никите Тертышном.

«У Никиты действующий контракт. Мы по окончании сезона сделали ему квалификационное предложение, которое он принял. Бен (Бенуа Гру) неоднократно давал на эту тему развернутые ответы.

Никита сам себе в первую очередь доказал, что он игрок высокого уровня. Мы все очень рады тому, что видим.

То, что было в прошлом году, осталось позади и надеемся, что Никита воспримет этот первый шаг своего прогресса очень правильно. Не будет занижать планку, будет прогрессировать и стремиться вернуть те позиции, на которых он был совсем недавно.

В начале тренировочного лагеря не было оптимизма на его счет, но мы были в ожидании просмотра его игр. В Омске не только мы, но и все отметили, что Никита напоминает того игрока, которого мы все хорошо знаем», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoТрактор
logoАлексей Волков
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Никита Тертышный
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