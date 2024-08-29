Генменеджер «Трактора»: «С Радуловым были предварительные переговоры. Мы работали активно, но до конкретики так и не дошли»
Алексей Волков рассказал, что «Трактор» пытался подписать Александра Радулова.
В межсезонье форвард перешел в «Локомотив» из «Ак Барса».
«У нас были предварительные переговоры с Радуловым, когда мы узнали, что у Александра не сложились договоренности в «Динамо». Мы включились в переговорный процесс с его агентом. С ним разговаривал в том числе Бенуа Гру.
Я знаю Александра очень давно. У нас могло сложиться сотрудничество.
Но Саша также советовался со своей семьей, где им будет комфортнее. Наверное, учитывались и другие варианты. До конкретики так и не дошли. Саша сказал, что выбор пал на другую команду.
Мы попытались. Работали активно. Но Саша не с нами и выступает за «Локомотив», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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