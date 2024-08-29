Генменеджер «Трактора»: «С Радуловым были предварительные переговоры. Мы работали активно, но до конкретики так и не дошли»

Алексей Волков рассказал, что «Трактор» пытался подписать Александра Радулова.

В межсезонье форвард перешел в «Локомотив» из «Ак Барса».

«У нас были предварительные переговоры с Радуловым, когда мы узнали, что у Александра не сложились договоренности в «Динамо ». Мы включились в переговорный процесс с его агентом. С ним разговаривал в том числе Бенуа Гру.

Я знаю Александра очень давно. У нас могло сложиться сотрудничество.

Но Саша также советовался со своей семьей, где им будет комфортнее. Наверное, учитывались и другие варианты. До конкретики так и не дошли. Саша сказал, что выбор пал на другую команду.

Мы попытались. Работали активно. Но Саша не с нами и выступает за «Локомотив », – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .