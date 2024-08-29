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Генменеджер «Трактора» о Бурдасове: «Антон не соответствовал термину «цена-качество», не подходил под модель Гру, мы приняли болезненное решение»

Алексей Волков высказался о причинах ухода Антона Бурдасова из «Трактора».

33-летний форвард расторг контракт с челябинским клубом в июле в перешел в «Барыс» в качестве свободного агента. 

«После сезона был достаточно неплохой результат – мы закончили в топ-4. То, что мы по ходу прошлого сезона от Антона недополучили – муссировалось целый год. Мы с Иваном Савиным в прессе высказывались, что ждем большего от него, пытались замотивировать игрока.

Антон в силу разных причин, наверное, не соответствовал термину «цена-качество». Мы можем сколько угодно уходить на эмоции, но все было сделано в рамках регламента. Никаких личных счетов и быть не могло, потому что я нанят на работу, чтобы делать результат.

Перед тем, как был предварительный диалог с Беном, он предоставил технический пакет требований к команде и их игре, к качествам хоккеистов, которые будут успешны в этой модели. Не хочу обесценить Антона, но под эту модель он никак не подходил и нам нужно было принимать решение.

Это решение было достаточно болезненным. Мы до конца искали варианты его обмена или заинтересованности какого-то клуба, но этого не смогли сделать. Решили пойти регламентным путем, где прописаны все правила.

Надеюсь, его новый виток в карьере позволит ему продолжить играть на высоком уровне на долгие года. Ничего личного здесь не могло быть», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Трактора»
logoТрактор
logoИван Савин
logoАлексей Волков
logoАнтон Бурдасов
logoКХЛ
logoБарыс
logoБенуа Гру
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