Генменеджер «Трактора» о Бурдасове: «Антон не соответствовал термину «цена-качество», не подходил под модель Гру, мы приняли болезненное решение»

Алексей Волков высказался о причинах ухода Антона Бурдасова из «Трактора».

33-летний форвард расторг контракт с челябинским клубом в июле в перешел в «Барыс » в качестве свободного агента.

«После сезона был достаточно неплохой результат – мы закончили в топ-4. То, что мы по ходу прошлого сезона от Антона недополучили – муссировалось целый год. Мы с Иваном Савиным в прессе высказывались, что ждем большего от него, пытались замотивировать игрока.

Антон в силу разных причин, наверное, не соответствовал термину «цена-качество». Мы можем сколько угодно уходить на эмоции, но все было сделано в рамках регламента. Никаких личных счетов и быть не могло, потому что я нанят на работу, чтобы делать результат.

Перед тем, как был предварительный диалог с Беном, он предоставил технический пакет требований к команде и их игре, к качествам хоккеистов, которые будут успешны в этой модели. Не хочу обесценить Антона, но под эту модель он никак не подходил и нам нужно было принимать решение.

Это решение было достаточно болезненным. Мы до конца искали варианты его обмена или заинтересованности какого-то клуба, но этого не смогли сделать. Решили пойти регламентным путем, где прописаны все правила.

Надеюсь, его новый виток в карьере позволит ему продолжить играть на высоком уровне на долгие года. Ничего личного здесь не могло быть», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .