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  • Ягр простился с Годро: «Спасибо, что дал надежду не самым крупным и жестким ребятам, что они могут добиться успеха. Жизнь бывает невероятно жестока, покойся с миром»
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Ягр простился с Годро: «Спасибо, что дал надежду не самым крупным и жестким ребятам, что они могут добиться успеха. Жизнь бывает невероятно жестока, покойся с миром»

Яромир Ягр написал прощальное послание Джонни Годро.

31-летний форвард «Коламбуса» и его брат погибли в конце августа. Их сбила машина во время велосипедной прогулки.

Годро, будучи игроком «Калгари», отметился результативной передачей в последнем, 766-м голе Ягра в НХЛ.

«Честно говоря, никогда не думал, что напишу такой текст. Да, это был мой последний гол НХЛ. Да, это был довольно хороший гол. Но это был прекрасный пас прежде всего.

К сожалению, жизнь иногда бывает невероятно жестока. Спасибо, Джонни Годро, за то, что ты был там и своими невероятными выступлениями дал надежду всем ребятам, что, хотя они не самые крупные и жесткие, они могут добиться успеха на мировом уровне в НХЛ, как это сделал ты.

Мои соболезнования всей семье. Покойтесь с миром, ты и твой брат», – написал бывший форвард клубов НХЛ Яромир Ягр.

Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети Яромира Ягра
logoКоламбус
logoКалгари
logoЯромир Ягр
logoНХЛ
logoДжонни Годро
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