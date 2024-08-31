Гретцки о смерти Годро: «Вся моя семья опустошена этой бессмысленной трагедией. Мы потеряли двух замечательных людей. Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить»
Уэйн Гретцки прокомментировал гибель Джонни Годро и его брата
31-летнего хоккеиста и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах.
«Джанет, я и вся наша семья опустошены этой бессмысленной трагедией. Мы отправляем нашу любовь, мысли и молитвы семье Годро.
Мы потеряли двух замечательных молодых людей, которых любили и которые оказывали огромное влияние как на льду, так и за его пределами.
Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить и будут по вам скучать», – написал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Уэйна Гретцки
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