Гретцки о смерти Годро: «Вся моя семья опустошена этой бессмысленной трагедией. Мы потеряли двух замечательных людей. Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить»

Уэйн Гретцки прокомментировал гибель Джонни Годро и его брата

31-летнего хоккеиста и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах.

«Джанет, я и вся наша семья опустошены этой бессмысленной трагедией. Мы отправляем нашу любовь, мысли и молитвы семье Годро.

Мы потеряли двух замечательных молодых людей, которых любили и которые оказывали огромное влияние как на льду, так и за его пределами.

Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить и будут по вам скучать», – написал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.