Сушинский о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Там вообще есть лига? Я бы лучше в России расширялся. У нас много хороших команд, которые можно включить в КХЛ»
Максим Сушинский высказался о возможном появлении азербайджанского клуба в КХЛ
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.
«В Азербайджане вообще есть лига? Я бы лучше в России расширялся. У нас много хороших команд, которые можно включить в КХЛ.
Не понимаю, кто из азербайджанских клубов будет играть у нас. Лучше наши клубы поднимать», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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