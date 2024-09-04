Хоккейный гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ завершился вничью – 6:6. Играли Бобровский, Ковальчук, Зарипов, футболисты Сычев и Широков, ведущим был Губерниев
Встреча проходила в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Игра была организована Российским экспортным центром и посвящена продвижению отечественных брендов за границей.
Вячеслав Фетисов не смог прилететь во Владивосток из‑за смерти отца. За команду Фетисова сыграли Сергей Бобровский, Сергей Мозякин, Валерий Каменский и другие. За команду Ковальчука выступили Максим Афиногенов, Максим Сушинский и Данис Зарипов.
Также на лед вышли футболисты Дмитрий Сычев и Роман Широков. Ведущим стал комментатор Дмитрий Губерниев. Игра завершилась вничью со счетом 6:6.
Бобровский о матче на Восточном экономическом форуме: «Гимн страны всегда приятно услышать на стадионе. Мой первый приезд во Владивосток – красивый город»
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