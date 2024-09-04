  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хоккейный гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ завершился вничью – 6:6. Играли Бобровский, Ковальчук, Зарипов, футболисты Сычев и Широков, ведущим был Губерниев
3

Хоккейный гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ завершился вничью – 6:6. Играли Бобровский, Ковальчук, Зарипов, футболисты Сычев и Широков, ведущим был Губерниев

Сергей Бобровский и Илья Ковальчук сыграли в гала‑матче «Сделано в России».

Встреча проходила в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Игра была организована Российским экспортным центром и посвящена продвижению отечественных брендов за границей.

Вячеслав Фетисов не смог прилететь во Владивосток из‑за смерти отца. За команду Фетисова сыграли Сергей Бобровский, Сергей Мозякин, Валерий Каменский и другие. За команду Ковальчука выступили Максим Афиногенов, Максим Сушинский и Данис Зарипов.

Также на лед вышли футболисты Дмитрий Сычев и Роман Широков. Ведущим стал комментатор Дмитрий Губерниев. Игра завершилась вничью со счетом 6:6.

Бобровский о матче на Восточном экономическом форуме: «Гимн страны всегда приятно услышать на стадионе. Мой первый приезд во Владивосток – красивый город»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Широков
logoДмитрий Сычев
logoФлорида
logoДанис Зарипов
logoСергей Мозякин
logoВячеслав Фетисов
logoМаксим Сушинский
logoСергей Бобровский
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Афиногенов
logoИлья Ковальчук
logoВалерий Каменский
logoДмитрий Губерниев
logoКХЛ
Фетисов Арена
Политика
товарищеские матчи
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У Фетисова умер отец. Каменский сказал, что тот «воспитал одного из лучших игроков в истории»
6вчера, 18:31
Овечкин о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «Заслуженно, Сережа провел прекрасный сезон, выиграл Кубок Стэнли»
429 августа, 21:38
Губернатор Подмосковья поблагодарил Овечкина и Фетисова: «Хочу пожелать всем нашим детям, чтобы они занимались спортом, который помогает формировать характер»
212 августа, 21:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига, поэтому фамилии пишутся латиницей. Наши матчи транслируются за рубежом, к этому уже все привыкли»
8сегодня, 12:57
Ротенберг о смерти Владимира Буре: «Его сыновья принесли славу и победы сборной, а их воспитание стало делом жизни. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея»
4сегодня, 12:43
Маршанд перенес 3 операции в межсезонье – на локте, пахе и брюшной полости. 36-летний форвард «Бостона» хочет участвовать в тренировочном лагере
3сегодня, 12:30
Бобровский о матче на Восточном экономическом форуме: «Гимн страны всегда приятно услышать на стадионе. Мой первый приезд во Владивосток – красивый город»
2сегодня, 12:14
«Ак Барс» перенесет 5 домашних матчей в октябре из-за саммита БРИКС в Казани. «Нефтехимик» попросили «проработать возможность переноса игр» («Бизнес Online»)
34сегодня, 11:44
Контракт Драйзайтля на 112 млн долларов – 2-й по величине в истории НХЛ. 1-е место у Овечкина – 124 млн долларов, 3-й – Уэбер, 4-й – Кросби, Ковальчук – 5-й
22сегодня, 11:11
Макеев о легионерах: «Когда 30% состава – иностранцы, и все в раздевалке говорят по-английски – это неправильно. Хочется больше русского языка от тренеров и игроков»
10сегодня, 10:44
Шаттенкирк готов рассмотреть варианты из КХЛ. 35-летний защитник – свободный агент (Артур Хайруллин)
14сегодня, 10:27
Барабанов о лучших игроках НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс. Куча крутых игроков – Кучеров, Панарин, Макар, в каждой команде есть хорошие ребята»
4сегодня, 10:14
Андрей Назаров: «Кубок Открытия получился ярким. КХЛ – отдушина для болельщиков, которым в непростые времена нужно отвлекаться на качественный спорт»
12сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Ак Барса» о трансферах: «План по новичкам выполнили не полностью. Есть деньги под потолком, есть свободные легионерские позиции, но мы не торопимся»
2сегодня, 13:13
Плющев о Кузнецове: «Личность только дополняет команду. СКА на предсезонном турнире выглядел неубедительно – это все видели»
3сегодня, 11:54
Евгений Свечников о жене-американке: «Полюбила Казань, Россию – это уже часть ее жизни. Она кайфует от еды, баню обожает. Языка не знает, но старается учить»
4сегодня, 11:23
Рыбин о КХЛ: «В тренерском цехе настоящая чехарда, взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор». Вы что делаете-то? Как так можно?»
3сегодня, 10:00
Радулов посетил Евро: «Сумасшедший матч испанцев с хорватами, билет стоил между 500 и 1000 евро. Антураж – вообще бомба, был приятно удивлен всеми моментами»
3сегодня, 08:47
Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»
вчера, 21:59
Свечников о Ларионове: «Он выигрывал ОИ, Кубки Стэнли, престиж огромный. Вне льда он человечный, открытый, близок с игроками»
вчера, 21:48
Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»
3вчера, 20:42
Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»
4вчера, 20:27
Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»
вчера, 20:13