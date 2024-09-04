Гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ посетили 7 тысяч человек: «Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды»

Матч звезд на Восточном экономическом форуме посетили 7 тысяч человек

Команды олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука и двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова сыграли вничью со счетом 6:6 в гала-матче под эгидой национального бренда «Сделано в России» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным ТАСС , мероприятие посетило около 7 тысяч зрителей. Матч, организованный Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, является частью серии инициатив по продвижению отечественной продукции под брендом «Сделано в России».

В мероприятии приняли участие олимпийский чемпион Валерий Каменский , трехкратный чемпион мира Данис Зарипов , чемпионы мира Максим Афиногенов, Максим Сушинский и Сергей Бобровский, бронзовые призеры чемпионата Европы 2008 года по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков.

«Матч «Сделано в России» символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе», – заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Хоккейный гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ завершился вничью – 6:6. Играли Бобровский, Ковальчук, Зарипов, футболисты Сычев и Широков, ведущим был Губерниев