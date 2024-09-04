  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ посетили 7 тысяч человек: «Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды»
2

Гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ посетили 7 тысяч человек: «Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды»

Матч звезд на Восточном экономическом форуме посетили 7 тысяч человек

Команды олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука и двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова сыграли вничью со счетом 6:6 в гала-матче под эгидой национального бренда «Сделано в России» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным ТАСС, мероприятие посетило около 7 тысяч зрителей. Матч, организованный Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, является частью серии инициатив по продвижению отечественной продукции под брендом «Сделано в России».

В мероприятии приняли участие олимпийский чемпион Валерий Каменский, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, чемпионы мира Максим Афиногенов, Максим Сушинский и Сергей Бобровский, бронзовые призеры чемпионата Европы 2008 года по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков.

«Матч «Сделано в России» символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе», – заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Хоккейный гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ завершился вничью – 6:6. Играли Бобровский, Ковальчук, Зарипов, футболисты Сычев и Широков, ведущим был Губерниев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoРоман Широков
logoДмитрий Сычев
болельщики
logoДанис Зарипов
logoВячеслав Фетисов
logoМаксим Сушинский
logoСергей Бобровский
logoМаксим Афиногенов
logoИлья Ковальчук
logoВалерий Каменский
logoКХЛ
Политика
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоккейный гала‑матч «Сделано в России» в рамках ВЭФ завершился вничью – 6:6. Играли Бобровский, Ковальчук, Зарипов, футболисты Сычев и Широков, ведущим был Губерниев
17сегодня, 13:30
У Фетисова умер отец. Каменский сказал, что тот «воспитал одного из лучших игроков в истории»
6вчера, 18:31
Губернатор Подмосковья поблагодарил Овечкина и Фетисова: «Хочу пожелать всем нашим детям, чтобы они занимались спортом, который помогает формировать характер»
212 августа, 21:54
Фетисов о выходе КХЛ из ФХР и ИИХФ: «Запоздалое, но правильное решение. От международных структур ничего хорошего ждать не приходится»
315 июля, 11:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Березкин о «Локомотиве»: «Флорида» сначала проиграла в финале без вариантов, а сейчас забрала Кубок, мы можем сделать то же»
434 минуты назад
КХЛ. «Авангард» победил «Сибирь», «Трактор» уступил «Автомобилисту», «Динамо» играет с «Куньлунем»
11755 минут назадLive
Зарипов о сыне: «Помощи он не просил, где-то я направлял, а дальше – сам, у него есть агент. Артур хочет доказать мне и остальным, что он чего-то достоин»
2сегодня, 16:19
Набоков о драфте НХЛ: «В шоке, что выбрали во втором раунде, я же «старенький». В конце сезона многие скауты из НХЛ звонили, проводили интервью»
1сегодня, 15:54
ФХР о смерти Владимира Буре: «Выражаем соболезнования из-за ухода из жизни отца легендарного форварда, он воспитал сыновей Павла и Валерия, которые принесли победы сборной России»
2сегодня, 15:47
Дыбленко о Ротенберге: «Всегда хотел стать тренером, рвался, готовился. В СКА он начал делать первые шаги, набираться опыта – это серьезная работа, в которой надо разбираться»
10сегодня, 15:15
Барабанов о Казани: «Искал жилье, но цены ломят огромные. Буду жить на базе – есть бассейн, столовая, игровая комната, белки бегают»
23сегодня, 14:56
Дыбленко о том, где в США пахнет «травой»: «Везде, но больше всего в Лос-Анджелесе. На Аллее славы мне даже плоховато стало»
5сегодня, 14:41
Бобровский об Овечкине: «Великий мастер. Рано или поздно он побьет рекорд Гретцки, уверен»
4сегодня, 14:26
Где играет «Авангард»? А за кого выступает Радулов? Игра с подбором хоккейных пар
сегодня, 14:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о Калининграде: «Городу не хватает хоккейной команды, обсуждения идут на высшем уровне. Регион серьезный – 2 млн жителей, туристы, море, песок, пляжи»
1 минуту назад
ОКР о смерти Владимира Буре и Александра Фетисова: «Воспитали талантливых хоккеистов, Вячеслав – двукратный олимпийский чемпион, Павел и Валерий – призеры ОИ»
19 минут назад
Канарейкин о сезоне: «В Кубке Гагарина главным конкурентом «Металлурга» будет «Ак Барс», на Востоке около 5 команд будут бороться за чемпионство»
1сегодня, 16:04
«Барыс» подписал Панюкова на сезон. «Амур» расторг контракт с форвардом
2сегодня, 15:27Фото
Максим Рыбин: «СКА затарился старичками. Состав сильный, теперь надо сделать коллектив, готовый побеждать»
3сегодня, 14:11
Форвард «Монреаля» Кофилд в честь погибшего Годро сменил игровой номер с 22-го на 13-й
2сегодня, 14:02Фото
Вишневский стал капитаном «Спартака» на этот сезон. Экс-защитник «Динамо» Миронов – альтернативный капитан
2сегодня, 13:44
Генменеджер «Ак Барса» о трансферах: «План по новичкам выполнили не полностью. Есть деньги под потолком, есть свободные легионерские позиции, но мы не торопимся»
2сегодня, 13:13
Плющев о Кузнецове: «Личность только дополняет команду. СКА на предсезонном турнире выглядел неубедительно – это все видели»
3сегодня, 11:54
Евгений Свечников о жене-американке: «Полюбила Казань, Россию – это уже часть ее жизни. Она кайфует от еды, баню обожает. Языка не знает, но старается учить»
8сегодня, 11:23