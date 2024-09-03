У Фетисова умер отец. Каменский сказал, что тот «воспитал одного из лучших игроков в истории»
4 сентября на «Фетисов Арене» должен пройти матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У меня не получится приехать на матч звезд во Владивосток. Семейные обстоятельства. У меня папа ушел из жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
«В команде легенд собрался по‑настоящему боевой состав: Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Максим Сушинский, место в воротах займет Сергей Бобровский, в этом году выигравший Кубок Стэнли.
Должен был сыграть и Вячеслав Александрович Фетисов. Но в его семье случилось горе, ушел из жизни отец… От лица всей нашей команды выражаю соболезнования и искренние слова поддержки.
Александр Максимович очень любил хоккей и воспитал одного из лучших игроков в истории. И сам Вячеслав Александрович нас об этом попросил – посвятить игру его папе. Поэтому завтра мы выйдем на лед «Фетисов Арены» и постараемся показать лучший хоккей в память о папе Вячеслава Фетисова.
Это будет яркий матч с участием профессиональных спортсменов, бизнесменов и представителей государства. Приглашаю всех на трибуны!» – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
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