У Фетисова умер отец. Каменский сказал, что тот «воспитал одного из лучших игроков в истории»

Вячеслав Фетисов не сыграет в матче звезд во Владивостоке из-за смерти отца

4 сентября на «Фетисов Арене » должен пройти матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У меня не получится приехать на матч звезд во Владивосток. Семейные обстоятельства. У меня папа ушел из жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

«В команде легенд собрался по‑настоящему боевой состав: Вячеслав Буцаев , Виталий Прохоров , Илья Ковальчук , Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Максим Сушинский, место в воротах займет Сергей Бобровский, в этом году выигравший Кубок Стэнли.

Должен был сыграть и Вячеслав Александрович Фетисов. Но в его семье случилось горе, ушел из жизни отец… От лица всей нашей команды выражаю соболезнования и искренние слова поддержки.

Александр Максимович очень любил хоккей и воспитал одного из лучших игроков в истории. И сам Вячеслав Александрович нас об этом попросил – посвятить игру его папе. Поэтому завтра мы выйдем на лед «Фетисов Арены» и постараемся показать лучший хоккей в память о папе Вячеслава Фетисова.

Это будет яркий матч с участием профессиональных спортсменов, бизнесменов и представителей государства. Приглашаю всех на трибуны!» – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.